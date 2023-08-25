Sosyal belediyeciliğin gereği olarak doğumdan ölüme yaşamın her anında vatandaşın yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Karacabey ilçesine kazandırdığı gasilhane binası tamamlandı.

Vatandaşların en acılı günlerinde evrak peşinde koşturmadan bir telefonla tek merkezden hizmet almalarını sağlayan, 17 ilçedeki bin 300 mezarlıkta düzenli bakım çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar çerçevesinde Karacabey ilçesine yeni bir gasilhane kazandırdı. Çanakkale - Bursa yolu üzerinde yapılan 270 metrekare inşaat alanına sahip gasilhanede, taziye odası, ofis, idari oda, arşiv, depo, abdestlik, tahta/kefen odası, 3 adet gasilhane, morg, dinlenme odası ve mescit yer alıyor. Artık son rötuşların yapıldığı gasilhanenin önümüzdeki günlerde hizmete alınması planlanıyor.