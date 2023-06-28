Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Karacabey’de ikamet eden 82 çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı.

Daha öncede Karacabey’de yaptığı sosyal yardımlarla adını Türkiye’ye duyuran Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, şimdi de 82 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık aldı. Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren yaptığı açıklamada, ”Karacabey’imizin değerli iş adamları, yardımlarını bizim vesilemizle yapmış olmaları bizi onurlandırdı. Bizi sadece bir taraftar grubu olarak görmeyip, şimdiye kadar yaptıklarımızdan dolayı bize güvenen, bize inanan ve yardımlarını ihtiyaç sahiplerine tam ve eksiksiz biçimde ileteceğimizden hiç şüphesi olmayan Karacabey’in değerli iş adamları sayesinde bu bayram da 82 çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Bir çocuğun gülmesi, bir yetimin gülmesi bizim için en değerlisi. Değerli iş adamlarımızın bize ilettiği bu gördüğünüz hediye çekleri bizim gurur madalyalarımız olurken, 82 çocuğumuzun yüzündeki tebessümdür ve içindeki heyecandır. Bu yardımlar için iş adamlarımıza tekrar tekrar teşekkür ederiz. Allah yardımlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.