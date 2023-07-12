Karacabey Belediyesi’nin geleceğe katkı sağlama hedefiyle kente kazandırdığı Gençlik Merkezi kentin yeni cazibe merkezi haline gelirken, Karacabey Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü de Gençlik Merkezinin 1. katına taşındı.

Başkan Ali Özkan, Esentepe Mahallesi’nde faaliyete geçen Gençlik Merkezi’nin, Karacabey’e sosyal, kültürel ve eğitim anlamında büyük bir hizmet sağlayacağını söylerken, Turizm ve Kültür Müdürlüğüyle yapılan protokol ve Karacabey Belediyesi Meclisinde alınan karar çerçevesinde, Gençlik Merkezinin 1. katının ilçe kütüphanesi olarak kullanılması için tahsis edildiğini müjdeledi. Başkan Ali Özkan, "Karacabey’imizdeki önemli eksikliklerden bir tanesi olan Gençlik Merkezini tamamlamış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Esentepe’de güzel bir konumda olan Gençlik Merkezimizin 1. Katını, Turizm ve Kültür Müdürlüğüyle yaptığımız protokol çerçevesinde, Karacabey Belediyesi Meclisi’nden de karar alarak ilçe kütüphanesi olarak kullanılması için tahsis etmiş bulunuyoruz. Biz katkılarından dolayı Gençlik Spor Bakanlığına ve ilçemizdeki kültür hayatına, eğitim hayatına çok önemli katkı sağlayacak bu kütüphanemizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Çok güzel bir konsepti var; çocuklarımız için ayrı alanlarımız var. Çocuklarımızı, gençlerimizi, yetişkinlerimizi, Karacabeyli hemşerilerimizi Karacabey Sadık Yılmaz Kütüphanesi’ne bekliyor,davetediyoruz" dedi.

Kütüphane Müdür Vekili Fatih Şahiner ise, “Karacabey Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Karacabey Belediyesi tarafından ilçemize kazandırılan Gençlik Spor Merkezimizin 1. katına taşınmıştır. Yeni tasarım ve alanlarıyla kazandırılmış ilçe kütüphanemiz dört bölümden oluşmaktadır. Kütüphane içerisinde yetişkin, çocuk, bebek kütüphanesi ve teknoloji salonu bulunmaktadır. İlçemizde kütüphanemize üye olan 3.494 kişi vardır. Kütüphanemizin kataloğunda 14.085 kitap bulunmakta olup, yaklaşık 5 bin yeni kitap ise kayıt aşamasında kütüphanemize kazandırılmayı beklemektedir. Kütüphanemizin eski binasının tadilatı tamamlandıktan sonra, ilçemize 2. kütüphane daha kazandırılacak olup tüm Karacabey halkımızı ve öğrencilerimizi kütüphanelerimizebekliyoruz” diye konuştu.