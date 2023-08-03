Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesine kazandırılacak kültür merkezi projesinde çalışmaların hızlandığını duyurdu. İnşaatın kaba bölümü ve çatı imalatları devam ediyor ve kültür merkezinin tamamlanması için hedeflenen tarih, kasım ayının sonu olarak belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar çeşitli alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştiriyor ve 17 ilçede yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanıyor. Bu kapsamda, uzun süredir Karacabey halkının özlemle beklediği kültür merkezi projesi ele alındı ve temeli 2019 yılında atıldı. Ancak pandemi süreci nedeniyle inşaat durma noktasına gelmişti. Fakat Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinin girişinde yer alan Atatürk Kültür Parkı'nda konuşlandırılan kültür merkezi inşaatında çalışmalara tekrar hız verdi.

Kültür merkezi projesi, farklı büyüklüklerde 4 salon, düğün salonu, kütüphane, fuaye alanı, çok amaçlı salon, iki adet sinema salonu, idari birim ofisleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal donatılara sahip olacak. Fiziki gerçekleşme şu an için yüzde 50'yi aşmış durumda. İnşaatın kaba bölümü ve çatı imalatları sürüyor ve proje tamamlandığında kasım ayı sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey ilçesinin Bursa'nın batısında, nüfusu 100 bini aşan bir ilçe olduğunu belirtti ve kültür merkezinin özellikle ilçe gençleri için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, pandemi sürecinde duraklayan inşaatın tekrar hız kazandığını ve gençlerin burayı dolu dolu kullanacağına inandığını ifade etti. Zemin+2 katlı, 5 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olan bu ferah ve görkemli yapı, Karacabey ilçesine önemli bir eser olarak kazandırılacak.

Karacabey ilçesine yapılacak bu kültür merkezi projesinin tamamlanmasıyla birlikte gençler ve çocuklar için sağladığı imkanlarla dikkat çekeceği ve ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.