Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, altyapı çalışmaları tamamlanan Ortaokul Caddesindeki asfaltlama çalışmalarına katıldı. BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner’in de eşlik ettiği incelemelerde Özkan,“Altyapısı biten mahallelerde hızlıca üst yapıya geçiyoruz. Artık sona yaklaşıyoruz” dedi.

Karacabey’de devam eden içme suyu, yağmursuyu, kaynak çalışmaları şehrin dört bir yanında devam ederken, altyapı çalışmalarının bittiği cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları da ivedilikle gerçekleştiriliyor.

Son olarak Ortaokul Caddesinde biten çalışmaların ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlıca asfalt dökme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Şube Müdürü Koray Şahiner ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Süratle devam edecek

Özkan,“Bu cadde, ilçemizin oldukça yoğun kullanılan önemli bir bölgemizdi. Kanal, yağmur suyu ve içme suyu hatlarında sona gelindi ve şimdi titizlikle asfaltlama çalışmalarına başladık. Şu anda içmesuyunda %75, kanal çalışmalarında %85 seviyelerine geldik. Ortaokul Caddesindeki çalışmaların ardından Canbolu ve Sırabademler mahallesinde asfaltlama çalışmaları süratle devam edecek” dedi.