Altyapıda büyük dönüşümün gerçekleştiği Karacabey’de, çalışmaların tamamlandığı alanlarda asfaltlama işlemleri de sürüyor. Ortaokul Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Başkan Ali Özkan, “Burası çalışmalardan dolayı toz, toprak içerisindeydi. Ekiplerimiz, gece yarısından sabaha kadar çalıştılar ve asfalt döküldü ve şu anda bu mahallede yaşayan vatandaşlarımızın, iş yeri sahiplerinin yüzü gülüyor. Her şey Karacabey için. Sabreden, bize destek veren, katkı koyan, bütün Karacabeyli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Karacabey kendi asfaltını kendi üretecek

Başkan Özkan açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Karacabeyli vatandaşlarımıza bir müjdemiz daha var, o da asfalt plenti aldık ve kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. Bu noktada talep olan her mahalleye, her sokağa da asfalt götürme imkanına kavuşacağız. Her şey Karacabey için diyorum. Sabreden, bize destek veren, katkı koyan, bütün Karacabeyli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.