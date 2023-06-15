Marmara Denizi Günü çerçevesinde, Karacabey’de minik çevreciler anlamlı bir etkinliğe imza atarak, Kurşunlu sahilini temizledi. Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen öğrenciler farkındalık oluşturmayı hedefledi.

2021 yılında Marmara Denizi dip ve yüzeyde gerçekleşen aşırı müsilaj vakasının tüm çevrelerde geniş bir alana yayılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Haziran 2021’de Marmara Denizi Eylem Planı hazırlanmış olup, her yıl 8 Haziran Marmara Denizi Günü olarak kutlanmaktadır.

Farkındalık oluşturmak hedeflendi

Çevre farkındalığı oluşturma adına gerçekleşen etkinliğin son derece anlamlı olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, “Kurşunlu Mahallemizde, 2023 yılında mavi bayrak ödülü alan sahilimizde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü, Karacabey Belediyemiz ve Kurşunlu İlkokulu öğrencileri ile kıyı temizliği organizasyonu gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinliğin, çevre temizliği konusunda örnek teşkil edeceğine ve farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Bizler, geleceğimize katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugünden gerekli önlemleri almak durumundayız. Bu noktada hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bu şuurla etkinliğe katkı sağlayan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.