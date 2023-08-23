Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey ilçesinde sürdürülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı çalışmaları hızla sürerken, alt yapının tamamlandığı bölümler, parke taş uygulamalarıyla daha konforlu hale getiriliyor.

Kent merkezinde olduğu gibi 17 ilçenin de sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ tarafından sürdürülen Karacabey’deki altyapı çalışmalarına hız verdi. Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) sağlanan 50 milyon Euro’luk krediyle İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde eş zamanlı olarak sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarında önemli bir mesafe alındı. Karacabey’in Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak ve 14 Eylül Caddesi’nde tamamlanan kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hattı imalatlarının ardından hemen üst yapı imalatlarına başlandı. Çalışma çerçevesinde alt yapının tamamlandığı bölgelerde 10 bin metrekarelik alanda parke taş uygulaması gerçekleştirildi.