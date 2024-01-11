Gastronomi Şefler Federasyonu (Gastro Chefs) tarafından İstanbul’da 5.’ncisi düzenlenen 2023 Türkiye Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışmasına katılan Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Aşçılık bölümü öğrencileri 4 altın ve 4 gümüş madalya kazandılar.

Türkiye’nin birçok ilinden 2000’den fazla yarışmacının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 2023 Türkiye Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışmasında Karacabeyli genç aşçılar büyük bir başarı kazandı.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Aşçılık bölümü öğrencileri Hasan Küçükibiş, Ergün Çelik, Ahmet Ballı, Muhammed Ahyem ve Münür Yavuz, Bölüm şefi Ali Çelebi yönetiminde yarışmaya katıldılar.

Yarışma sonunda Karacabeyli genç aşçılar, toplamda 4 Altın ve 4 Gümüş Madalya kazanırken, Lise Türk Mutfağı Ekip Kategorisinde Liseler Arasında Türkiye 1’ncisi olarak Türkiye Şampiyonu oldular.

Organizasyon boyunca başarılı bir çalışma gerçekleştiren Karacabeyli genç aşçılar, jüri tarafından da takdirle karşılandı.

Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun şampiyon olan öğrencileri, makamında kabul etti. Tek tek öğrencileri tebrik eden Müdür Ongun, bundan sonraki süreçte her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Şefler Zirvesi Lise Türk Mutfağı Ekip kategorisinde;

Hasan Küçükibiş, Ergün Çelik ve Ahmet Ballı, "Humus, Pideli köfte ve Süt helvası (coğrafi işaretli ürünler) ile ALTIN Madalya alarak Türkiye 1’ncisi

Şefler Zirvesi Lise Tatlı Tabağı kategorisinde;

Muhammed Ahyem, "Karagöz Tatlısı" tabağı ile ALTIN Madalya alarak Türkiye 1’ncisi

Şefler Zirvesi Lise Aşçı Makarna Tabağı kategorisinde;

Ergün Çelik, "Topal tavuk/Hamur bamyası" tabağı ile GÜMÜŞ Madalya alarak Türkiye 2’ncisi

Şefler Zirvesi Lise Tatlı Tabağı kategorisinde;

Münür Yavuz, "PatlıcanTatlısı" tabağı ile GÜMÜŞ Madalya alarak Türkiye 2’ncisi

Şefler Zirvesi Lise Ana Yemek Tabağı kategorisinde;

Hasan Küçükibiş, "Peppercorn Soslu Beef Ananas Salsa Sos Eşliğinde" tabağı ile GÜMÜŞ Madalya alarak Türkiye 2’ncisi

Şefler Zirvesi Lise Balık Tabağı kategorisinde;

Ahmet Ballı, "Ballı Limonlu Somon" tabağı ile GÜMÜŞ Madalya alarak Türkiye 2’ncisi