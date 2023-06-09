Karacabey Belediyesi, Panayır Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda olan iş merkezinde yaptığı tadilat çalışmasının ardından binayı işlevsel hale getiriyor. Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nin üstünde bulunan ve tadilatı tamamlanan kompleks içerisindeki belediye nikah salonu, vatandaşların kullanımına açıldı.

Karacabey Belediyesi’nin kent içindeki atıl durumda bulunan yapıları işlevsel hale getirme ve kentin geleceğine katkı sağlayacak sosyal alanları kazandırma çalışmaları sürüyor. Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nin üstünde bulunan ve tadilatı tamamlanan kompleks içerisindeki Karacabey Belediyesi Nikah Salonu, vatandaşların kullanımına açıldı.

Daha modern ortamda hizmet

Karacabey Belediyesi olarak, vatandaşlara daha modern ortamda daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kente kazandırdıkları yeni nikah salonunun hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Özkan, “Karacabeyliler her şeyin en iyisini hak ediyor. Bundan böyle yeni hayatlara, mutlu başlangıçlara ilk adımın atılacağı yeni nikah salonumuz, Karacabey’e yakışır şekilde dizayn edildi. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

İlk nikahı Başkan Özkan kıydı

Başkan Ali Özkan, Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi 1. katında faaliyet başlayan nikah salonunda Özlem Küçükkaya ile Burak Bay çiftinin nikahını kıyarak ilk nikahı gerçekleştirdi. Özkan, dünya evine giren çifte, ömür boyu mutluluklar diledi.