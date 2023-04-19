TPAO, Karadeniz gazının Sakarya'daki kara tesisine ulaştırıldığını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karadeniz gazını Sakarya’daki kara tesisine ulaştırdıklarını duyurdu.

"Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle, sabırla, inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi’ne başarıyla getirdik" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, 20 Nisan Perşmebe saat 20.23'te Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda gerçekleşecek törenin de duyurusu yapıldı.

Paylaşılan videoda konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.