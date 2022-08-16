Ümitler Türkiye Taekwondo şampiyonasına İnegöl temsilcisi Karadeniz Güvenspor 2 sporcusuyla katılım sağlayacak.

17-22 Ağustos tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleşecek olan Ümitler Türkiye Taekwondo şampiyonasına İnegöl temsilcisi Karadeniz Güvenspor 2 sporcusuyla katılım sağlayacak.

Bünyesinde Taekwondo branşında 50 lisanslı sporcu ile faaliyetlerine devam ettiren Karadeniz Güvenspor daha önceki tarihlerde büyükler şampiyonası minikler ve yıldızlar şampiyonasına katılım sağlamıştı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karadeniz Güvenspor Başkanı Abdül Ergün, “Kısa bir süre önce göreve geldik. Bu süreç zarfında çok büyük mesafeler aldık. Biz göreve gelirken sadece futbol takımı olmadığımı bir spor kulübü olduğumuzu belirtmiştik. İşte bunun meyvelerini yemeye başladık. Kıymetli hocamıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.