Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Karadeniz Güvenspor ligin son maçında sahasında Tütünspor ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan Karadeniz Güvenspor, ligi 54 puan ile Kestelspor'a ikili avaraj üstünlüğü ile ikinci bitirerek, adını play-off’lara yazdırdı.

Maçta ilk dakikalardan itibaren yüksek tempolu oynayan maçta Karadeniz Güven adına gol dakika 75’te Şükrü Kara'nın ayağından geldi. Güvenspor, bu golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 83'ü gösterirken Ahmet Akdemir'in sol çaprazdan kalecinin soluna gönderdiği şut ile Karadeniz Güvenspor skoru 2-0 getirdi. Maçta bu skorla sona erdi.

Karadeniz Güvenspor ligi 54 puan ile Kestelspor'a ikili avaraj üstünlüğü ile ikinci bitirerek adını play-off’lara yazdırdı.