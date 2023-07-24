Sakarya’nın Hendek ilçesinde 87’nci Çiğdem Yayla Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetlerini giyen binlerce insan horon oynadı.

Dikmen Yayla Şenliğiyle başlayan, Karadeniz Havalisi Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 2. Karadeniz Kültür ve Sanat festivali ve Hacıkışla Yayla Şenliğiyle süren etkinlikler, Çiğdem Yayla Şenliğiyle final yaptı. Cuma günü başlayan şenliğe birçok yöresel sanatçı katıldı. Şenlikte vatandaşlar gönüllerince eğlenip, horon oynadı. Etkinlikleri ziyaret eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da vatandaşların eğlencesine ortak olarak, onlarla birlikte horon oynadı.

"Genç kuşaklara aktarılması gereken bir kültür"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Çiğdem Yaylası nadide yaylarımızdan bir tanesidir. Yayla kültürü Türk toplumunda önemli bir kültür ve genç kuşaklara aktarılması gereken bir kültür. Vatandaşlarımız bir araya geliyor, burada kaynaşıyor. Buraya gelen insanlara doğanın, çevrenin ve bu etkinliklerin kıymetini aşılamak lazım ve mekanları korumak gerekiyor. En büyük hazinemiz yaşattığımız değerlerimizdir" dedi.

"İnşallah seneye nasip olursa aynı etkinliği yapacağız"

Şenliğin geleneksel olduğuna dikkat çeken Hendek Genç Karadenizliler Dernek Ahmet Der ise, "87’ncisi düzenlenen şenliğimize gelen vatandaşlarımıza, sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye nasip olursa aynı etkinliği yapacağız. Merkez bölgelerde sıcaklık yaklaşık 40 derecelerde olurken, yaylamızda sıcaklık 25 derecelerde seyrediyor. Akşam vakitlerinde ise mont giyiyoruz. Herkesi yaylamıza davet ediyorum" diye konuştu.