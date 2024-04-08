Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, Beylikdüzü’ndeki işletmesinde bayram boyunca istavrit, Karadeniz somonu ve hamsinin kampanyalı fiyatlarla satış yapılacağını duyurdu. Balcı, normal satış fiyatı 300 lira olan Karadeniz somonunun 120 liraya, 250 liraya satılan istavritin 50 liraya ve 200 liradan satılan hamsinin ise bayram süresince 100 liradan satışa sunulacağını söyledi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin sahibi Kenan Balcı, Ramazan Bayramına özel bir kampanya başlattı. İstavrit, Karadeniz somonu ve hamsinin vatandaşlara bayram süresince indirimli fiyatlardan satışta olacağını ifade etti. Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü’ndeki işletmesinde 300 liradan satılan Karadeniz somonunun 120 liraya, kilosu 250 liradan satışta olan istavritin 50 liraya, 200 lira olan hamsi kilosunun ise 100 liraya satılacağını söyledi. Balcı, havaların düzelmesiyle beraber denizden çıkan balık sayısının artmasının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi. Balcı ayrıca Ramazan Bayramına özel olarak yapılan indirimin, denizden fazla balık çıktığı sürece devam edeceğini duyurdu.

“Balıkçılar çok sevinçli, 100 kilo yerine ton satıyoruz”

Denizden bol çıkan balıkların fiyatının düştüğünü belirten Balıkçı Kenan, “250 liraya sattığımız istavrit iri ve çok lezzetli yalnızca 50 lira. 300’e satılan Karadeniz incisi dünya birincisi somon yalnızca 120 lira. Bir kilo fiyatına 3 kilo. Herkes alsın. Beylikdüzü Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan tesisleri. Bayramımızı çok seviyoruz ama bayramlaşmaya gitmeyeceğiz. Bu bayram müşterilerimizle bayramlaşacağız. Bayramda da açığız. İstavrit 50, Karadeniz somonu 300’den 120 liraya düştü. 1 kiloluk palamut yalnızca 150 lira ve hamsi de 100 lira. Halkımız ucuz olan balığı tercih etsin. Çünkü ucuz olan balık bol çıkmıştır. Halkımızın gözü aydın. İstavrit, somon imzasını attı. Bu kampanyaya balık çıktığı sürece devam edeceğiz. İnşallah bayramdan sonra da devam eder. Havalar çok güzel, rüzgar yok fırtına yok balıkçılar çok sevinçli. 100 kilo yerine ton satıyoruz maşallah. Müşterilerimiz kuyruğa girdi. Balık ne dedi? Ye beni dedi. Kendin yemezsen mutlaka çocuklara yedir. Omega 3 deposudur. Herkese faydalıdır ama çocuklara çok faydalı. Benim gibi yaşlıların kan dolaşımını hızlandırır” dedi.