Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mezbahası olarak bilinen Ordu Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, Kurban Bayramı’na hazırlanırken aynı alanda bulunan Kapalı Hayvan Pazarı ise besici ve kurbanlık almak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.ORDU (İGFA) - Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mezbahası ünvanına sahip olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Mezbahası ve hemen yanı başında bulunan Kapalı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi çalışmalar tamamlandı.

HAYVAN PAZARI BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mezbaha yanında hizmete sunulan Kapalı Hayvan Pazarı Kurban Bayramı öncesi satış yapmak isteyen besicilere sağlıklı bir ortamda satış yapma kolaylığı sağladı. Aynı anda 1000 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bir arada bulanabildiği alan, kurbanlık satışı süresince besicilerle müşterileri standartları yüksek bir mekânda buluşturdu. Yıllardır ilçelerden gelen hayvanların derme çatma barınaklarda satış yapan besiciler, verilen hizmetten memnuniyet duydular.

HELAL SERTİFİKALI MEZBAHA BAYRAMDA HİZMET VERECEK

Günlük 200 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kesim kapasitesiyle Karadeniz Bölgesinin en büyük mezbahası ünvanına sahip, Avrupa standartlarında tam otomasyon sistemli ve helal sertifikası alan Ordu Büyükşehir Belediyesi Mezbahası’da Kurban Bayramı süresince kurban vecibesini yerine getirecek olan vatandaşlara hizmet verecek.

Kurban bayramının 1. ve 2. günü açık olan tesis, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara veteriner hekimler ve tecrübeli kasapları ile hijyenik bir ortamda kurban kesim imkanı sunacak.

19 İŞCİ 2 VETERİNER HEKİM GÖREVLİ OLACAK

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kurban bayramı önlemleri kapsamında Fatsa ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Mezbahası ve Kapalı Hayvan Pazarı’nda 19 işçi ve 2 veteriner hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda kesim yaptırmak isteyen vatandaşlar, mezbahalara başvurarak kesim için sıra numarası ve randevu alacak. Kesim için randevu alan vatandaşların kurbanlıkları, sırası geldiğinde 10-15 dakika içerisinde kesilip parçalanarak kendilerine teslim edilecek.