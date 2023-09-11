Orhaneli Karagöz Şenlikleri başlıyor.

Bursa’nın sahip olduğu turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımını sağlayan organizasyonlara katkı sunmaya da devam ediyor. Orhaneli Belediyesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Karagöz Şenlikleri Kamp, Karavan ve Rafting Festivali’, doğa ve adrenalin tutkunlarını bir kez daha buluşturdu. Üç gün süren festival, Orhaneli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde renkli programlara ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen kamp ve karavancılar, Uludağ’ın güney yamaçlarındaki çam ormanı içindeki alana yerleşerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Sosyal medya fenomenleri Bahar Çatık, Taylan Erler, Gökhan Yıkılkan, Gezmek Bizden Sorulur, Erkin Yeşil’in katılımıyla söyleşilerin yapıldığı festivalde, Menteşeli Cengiz, Ali Çakar, Merve Özbey, Oğuzhan Koç ve Mustafa Ceceli konserleriyle de coşku doruğa çıktı. Katılımcılar, doğa yürüyüşü, oyun aktiviteleri, rafting bileti ödüllü bilgi yarışması, rahvan at yarışları, Sadağı Kanyonu gezisi, rafting programı gibi çeşitli etkinliklerle de unutulmaz anlar yaşadı. Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünlerinin de tanıtıldığı ‘Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarı’nın da kurulduğu şenlikte, doğa tutkunları yemek ve içecek ihtiyaçlarını organik ürünlerle temin etme imkanı buldu.

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