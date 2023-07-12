Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji alanında attığı dev adımla Sakarya’ya kazandırdığı ve içerisinde 14 bin panel bulunan Karaman GES Projesi’nde ürettiği elektriğin SEDAŞ ile mahsuplaşması için ön kabul aşamasına geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 55 bin metrekare alana kurulan ve içerisinde yer alan 14 bin güneş paneli ile başarılı bir şekilde enerji üretimi sağlayan Karaman GES Projesi’nde ürettiği enerji sayesinde SEDAŞ ile mahsuplaşacak.

Panel montajlarının tamamlanması ve deneme üretimlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması sayesinde SEDAŞ firması ile ön kabul aşamasına gelindi. Ön kabul görüşmelerinin ardından ise TEDAŞ ile kabul yapılacak. Tüm kabullerin sonlanması ile ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine aynı zamanda enerji geleceğine önemli derecede katkı sağlanmış olunacak.

Yapılan açıklamada, Sakarya'ya kazandırılan enerjisi ve yüz ölçümü ile dev proje olarak tabir edilen Karaman GES Projesi ile önemli bir anlaşma için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, " Karaman GES Projesi’nden elde ettiğimiz enerjiyi nakil hattı ile TEDAŞ’a nakil edecek ve mahsuplaşacağımız protokol için gerekli tüm işlemler başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor. Sakarya’nın ekonomisine, doğasına ve enerjisine katkı sağlayacak proje ile şehrimiz mikro ölçekte, ülkemiz ise makro ölçekte kazanmış olacak” dedi.