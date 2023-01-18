Ertuğrulgazi Caddesinde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyen İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, “Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi arasında yaşanan koordinasyon eksikliğinin faturasını esnaf ödüyor” diyerek çalışmalara tepki gösterdi.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ertuğrulgazi Caddesinde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyen İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman, “Başlangıçlarda müjde olarak verilen her çalışma, vatandaşa çile olarak geri dönüyor. Büyükşehir belediyesi ile İnegöl belediyesi arasında yaşanan koordinasyon eksikliğinin faturasını esnaf ödüyor. İnegöl’ün; ekonomik alanda kalbi olarak kabul edilen mobilya sektörü yine planlama kurbanı oldu. Ertuğrulgazi Caddesi sadece mağazacıların değil üretim hattının da bağlantı anlamımda tüm işletmelerin merkezi kalbidir. Böyle bir hattın uzun vadede bitmek bilmeyen çalışmalar ile işgal edilmesi, tüm esnaf ve çalışanları canından bezdirmektedir. Esnafla yaptığımız istişare sonucu rahatsızlıklarını tarafımıza iletmişlerdir. Çalışan vatandaş; sabah işe geç kalma, akşam eve geç gitme şikayetini dile getirmiştir. Sanayi içerisinde nakliye hizmeti veren esnaf, ters yön sorunu da eklenince durumun içinden çıkılmaz hâl aldığını söylemiş olup, sorunlu bölgede akşam düzeltme, sabah ise bozma işlemiyle tamamen yapboz anlayışına döndüğünü dile getirmiştir. Belediye "Yolun oturmasını bekliyoruz." açıklaması yaparken; halk ise yetkililerin oturmasından şikayetçidir... Belediye demişken; Belediye sarayının halini görünce "Kelin ilacı olsa başına sürer!" demekten kendimizi alamıyoruz! 2015 yılında başlayıp henüz tamamlanamayan proje acaba bu alanda Hocaköy Barajı'nda olduğu gibi, bütçe yetersizliği söz konusu mudur dedirtiyor. Bizler ise; esnafımızın adına, bir Cuma sabahı bereket sofrasının sanayi içinde bulunan cami de kurulmasını ve esnafın derdinin dinlenmesini talep ediyoruz. Tavsiye olarak farklı güzergahı öneriyoruz yoksa vakitle alakalı sorun yaşanılabilir” dedi.