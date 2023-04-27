Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in kırsal mahallelerinde yaptığı parke yollarla ilçeyi nakış gibi işliyorKOCAELİ (İGFA) - Karamürsel köy yolları parke yollarla konforlu hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in kırsal mahallelerinde köy içi ve köylere ulaşımın sağlandığı yolları parke yapıyor.

Çamdibi Mahallesi köy içi ve gölet çevresinde parke yol imalatları devam ediyor. 14 bin metrekare parke yol yapımına başlanan Çamdibi Mahallesi ve gölet etrafında parke yol yapım çalışmaları sürüyor. Çamdibi köy içi yolu ve gölet çevresine 2 bin 100 metre uzunlukta parke yol yapılıyor.

KÖYLERE KONFORLU ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi İznik yoluna ulaşımın sağlandığı Çamdibi Mahallesi köy içi ve gölet çevresi yolunda parke imalat çalışmalarını sürdürürken, Karamürsel Konuklu Yolu Cevher Sokak, Suludere Mahallesi, Kayacık Mahallesi Panorama evleri önü ve Tahtalı mezarlık yollarında parke yol imalatlarını tamamladı. Karamürsel ilçesinde parke yollarla güvenli, konforlu ulaşım ağıyla köylere ulaşım kolay hale geldi.