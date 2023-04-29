İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden KİPTAŞ Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ; Beşiktaş’ın Karanfilköy bölgesinde 60 yıllık mülkiyet problemini uzlaşı ile çözdü. Bölge insanının yıllardır beklediği kentsel dönüşüm sorununu mutlu sona ulaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, riskli yapıların yerine inşa edilecek olan depreme karşı güvenli evler için temel atma törenine katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile siyasi parti temsilcileri de programda yer aldı. ‘300 Günde 300 Proje’ hizmet maratonunda bir projeyi daha İstanbul’a kazandıran İmamoğlu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

ŞEFFAF OLDUK

“Kentsel dönüşümün nasıl gerçekleştiğini ya da nasıl gerçekleştirmek gerektiğini açıkçası biz dört yıldır ortaya koyduğumuz özenli çalışmalarla başka bir döneme çevirdik. Biz mahalle aralarına kadar girdik. Tek yapı dönüştürme düzeyine kadar insanlarımızın evlerini sağlamlaştırma konusunda çok özenli bir çalışma yürütüyoruz. Karanfilköy, uzun yıllardır dönüşüm bekliyordu. İştiraklerimiz KİPTAŞ ve İMAR AŞ'nin gündemindeydi. Arkadaşlarımla ilk göreve geldiğimizde bir brifing aldık ve süreci hızlıca başlattık. 695 konut, 79 dükkandan oluşan bölgede saha tespit çalışmaları yapıldı. Görüşmelerimizi hep şeffaf yaptık. Hiçbir konuyu perde arkası bir mesele haline getirmedik. Tahliyeleri yaptık, insanlarla uzlaştık. Hemen yıkımına başladık. Şu anda bildiğim kadarıyla uzlaşı oranı yüzde 96’ya erişti.”

BU ÜLKEYİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTURACAĞIZ

Başarılı olmamızın en önemli sebebi, sisteme dair adalet ve liyakat üzerine kurulu bir süreç yönettik. İstanbul'da özellikle bugüne kadar yaptığımız her işin altında yatan başarı tam da bu. Gururla 150 Günde 150 Projeyi 2022 sonuna kadar tamamlayacakken biz bir anda bunu 300 Günde 300 Projeye çıkarttık. Mayıs sonuna kadar bunu bitiren bir yönetim olacağız. Bu hız kesmeden yoluna devam etme kararlılığı, tamamen insanına hizmete dayalı bir süreç yönetimidir. İstanbul'da, Ankara’da hakim kıldığımız bu anlayışı belediyelerimiz üzerinden inşallah bütün Türkiye hep birlikte yaşatacağız. Rantı, karı değil, milletin sesi ve vicdanı olmayı tercih eden, hukuk, adalet mücadelesinin öncüsü ve simgesi haline gelen inşallah Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu bakışla ortak akılla toplumsal barışla, demokrasiyle hukuka inanan bir yönetimle göreceksiniz bu ülkeyi başarıdan başarıya koşturacağız.”

TÜRKİYE'Yİ BU MİLLETİN LİYAKATLİ EVLATLARIYLA YÖNETECEĞİZ

“Sizleri inşallah sadece bugün mutlu etmeyeceğiz. 15 Mayıs'tan sonra bütün Türkiye'de, her gün mutlu edeceğiz. Biz göreve hazır bir ekibiz. Göreve hazır bir ekibiz. Millet ittifakı güçlü bir dayanışma ekibi, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde liyakatli yönetim anlayışıyla İstanbul'u ve Türkiye'yi bu milletin liyakatli evlatlarıyla yöneteceğiz, bir avuç insanın değil. Bu milletin evlatlarıyla yönlendireceğiz. Göreceksiniz özellikle yaşanan bu deprem sonrası kentlerimizin bir daha ele alınması meselesini güçlü bir şekilde masaya yatırıp önümüzdeki 100 yılın kentlerini, memleketin her köşesinde birlikte hızlıca temelini atıyor olacağız.”

“SİNEKTEN YAĞ ÇIKARACAĞIZ”

“Burada insanlar yıllardır bekledikleri dönüşümü yaşayacaklar. Mutlu, huzurlu evlerine kavuşacaklar. Ama bu proje İstanbul'a da farklı faydalar da üretti. Büyüklere Fidanlığı bu projenin kaynaklarıyla hayata geçecek. Ve yıllardır ihmal edilmiş 300 bin metrekarelik muazzam bir parkı da hemen yanı başımızda Büyükdere'de, İstanbullulara kazandırmış oluyoruz. Yine bir orman parkımızı, içinde oteliyle hizmet verecek güçlü bir orman parkımızı açacağız. İnsanlarımız, çok ucuza Adalar kıyılarında denize girme fırsatı veren yaklaşık 30 bin metrekarelik alanı da yine buradan oluşturduğumuz bir kaynakla Büyükada'da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Biz rantı şunu bunu unuttuk, milletin rantını düşünüyoruz, millete kazandırmayı düşünüyoruz. Sinekten yağ çıkaracağız.”

“GERÇEKTEN TEMELİMİZİ ATIYORUZ VE BAŞLIYORUZ”

“Memleketin nimeti ne var ise bu memleketin İstanbul'un nimeti ne var ise göreceksiniz bu memleketin 86 milyon insanına bu güzel canım ülkenin çocuklarına o küçücük evlatlarımıza bebeklerimize, kızlarımıza, oğullarımıza pırıl pırıl gelecek bekleyen gençlerimize gururla dağıtacağız. Hepinizin huzurunda söz veriyorum; Bunu Allah şahit, sizler de şahit olun. Bugün atılacak temel öyle fıkralardaki temel değil. O yukarıdan beton dökülünce sallanan demirler de değil. Biz gerçekten temelimizi atıyoruz ve başlıyoruz. Temeli atıyorum deyip ortada proje, ihale yok denilen projelerden de değil. İşimizi düzgün yaparız. Kimin kim olduğuna bakmayız. İşini nasıl yapıyor? İşinin ehli mi? İşinin takip ediyor mu ona bakarız. İnsan da ayırt etmeyeceğiz. ‘O partiye oy verdi, bu partiye oy verdi…’ Buna da bakmayacağız. Size söz, bu ittifakın ve 13. Cumhurbaşkanımızın en büyük projesi ne biliyor musunuz? 86 milyon insanı buluşturmak, barıştırmak, uzlaştırmak, kucaklaştırmak aynı masaya oturtabilmek. Bunu başaracağız.”

ÇOK KIYMETLİ PROJELERİ HEP BERABER İZLİYORUZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuşmasında ilçesinin çok şanslı günlerini yaşadığını belirterek, “İBB’nin Beşiktaş'ta yaptığı çok kıymetli projeleri hep beraber izliyoruz. Beşiktaş Meydanımızın düzenlenmesi başladı. Vapur kafemiz hizmete açıldı. Ortaköy Yaşam Vadisi projemiz temeli atıldı… Beşiktaş halkı olarak yanında olduğumuzu ve bugünden sonra da yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

ASBEST YOĞUNLUĞUNDA TÜRKİYE'NİN EN RİSKLİ BÖLGELERİNDEN BİRİYDİ

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yaklaşık 3.000 insanımızın yaşadığı bir gecekondu bölgesinde büyük bir uzlaşıyla, sıfır olayla yıkım yapan ve bugün ilk temeli atan yönetim olduğumuz için gururluyuz. Bulunduğumuz bölge yıllardır çözüm bekleyen bir gecekondu alanıydı. Asbest yoğunluğu bakımından. Türkiye'nin en riskli bölgelerinden biriydi. Dakikalar içerisinde yıkılacak bir yapı stoğuna sahipti. 40 yıldır burada yıkım yapmak için burayı çözmek için uğraşanlar oldu. Ancak kimse bizim kadar başarılı olamadı.”