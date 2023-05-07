Sakarya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu sorunu yaşayan bölgelerin sorunlarına SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar ile çözüm olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karapürçek ilçesinde sondaj çalışmalarına başlanan yeni su kaynağı gerekli testlerin geçmesinin ardından ilçe halkının hizmetine sunuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karapürçek ilçesinde yaşanan su sorunlarına çözüm olmak için başlattığı çalışmalar kapsamında bölgeye yeni bir içme suyu kaynağı kazandırdı. Bölgenin içme suyu sorununa kısmi olarak çözüm olacak kaynaktan çıkarılan su, gerekli testleri geçmesi sonrasında vatandaşların musluklarına iletilmeye başlandı. Daha öncesinde 2 adet kaynağı bulunan bölgede yeni yer altı kaynağının hizmete alınmasıyla birlikte 3 adet içme suyu kaynağı oldu.

SAĞLIKLI İÇME SUYU VATANDAŞLARIN MUSLUKLARINA İLETİLDİ

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıda sürdürdüğümüz aralıksız çalışmalarımız neticesinde ilçelerimizde yaşanan sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Karapürçek ilçemizde yaşanan içme suyu sorununu da aynı hızla çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Kazandırdığımız yeni kaynak ile birlikte bölgede kısmi olarak çözüm ürettik. Kaynaktan alınan su örneklerini öncelikle son teknoloji laboratuvarımızda uzman kadromuz tarafından titizlikle test ettik. Gerekli testleri başarı ile geçen içme suyunu en sağlıklı haliyle vatandaşlarımızın musluklarına ilettik. İnşallah yeni projelerimiz sayesinde Karapürçek’in tüm sorunları tarih olacak” ifadeleri kullanıldı.