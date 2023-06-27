Manyas Belediyespor bünyesinde müsabakalara katılan Manyas ve Gönenli karateciler kuşak sınavında ter döktüler.

Karate antrenörleri Cenk Dere, Emrehan Eğen ve Enis Özdemir’in antrenörlüklerini yaptığı Manyas Belediyespor karate takımının Manyas spor salonunda yapılan bir üst kuşağa geçme karate kuşak sınavında 15 sporcu beyaz kuşaktan sarı kuşağa, 20 sporcu sarı kuşaktan, turuncu kuşağa, 12 sporcu turuncu kuşaktan yeşil kuşağa, 13 sporcu yeşil kuşaktan mavi kuşağa 25 sporcu ise mavi kuşaktan kahverengi kuşağa yükseldiler. Karate kuşak sınavında Manyas İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Kudret Eğen ile Gönen İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hüseyin Demirtaş kuşak sınavında başarılı olan sporculara diploma ve kuşaklarını tebrik ederek verdiler.