Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Şenlik mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3 adet arsayı 2886 sayılı Kanun'un 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Artırma 18 Ekim 2022 tarihinde Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda ihale komisyonunca yapılacak. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Mahkemeden Satılık Daire Mahkemeden Satılık Daire

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