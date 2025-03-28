KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 14 Bölge (Bursa) Müdürlüğü Dâhilindeki Muhtelif Yol Güzergâhlarına Ait Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi ve Güncel Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması Danışmanlık işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/469243

1-İdarenin

a) Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : 3124498170 - 3124497124

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Karayolları 14 Bölge (Bursa) Müdürlüğü Dâhilindeki Muhtelif Yol Güzergâhlarına Ait Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi ve Güncel Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması Danışmanlık işi

b) Niteliği, türü ve miktarı :

Yaklaşık 140 km.' lik Muhtelif Yol Güzergâhlarına Ait Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi ile Güncel Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 14. Bölge (Bursa) Sınırları Dahilindeki Toplam 140 km lik Muhtelif Yol Güzergahlarının Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi ile Güncel Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlemesi ile Güncel Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi kapsamındaki yol güzergahları aşağıda belirtilmiş olup güzergahlara ait öncelik sıralaması kontrol teşkilatı tarafından belirlenir ve iş programı bu esaslara göre düzenlenir. 1. Dursunbey-Harmancık Devlet Yolu 2. Bursa-Yenişehir- Bilecik Devlet Yolu 3. Abide Ayrımı-Uşak- 2. Bölge Hududu Devlet Yolu

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 500(BeşYüz) gündür

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.04.2025 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Büro Tescil Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu ihalde benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

2942 (D:4650) Sayılı Kanuna Göre Yapılan Güzergâh Kamulaştırmaları İçin;

(1)Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri,

(2)Kamulaştırma Planı Üretimi,

(3)Kamulaştırma Planlarının Sayısallaştırılması ve Güncel Kamulaştırma Planı Üretimi,

(4)Kamulaştırma Planlarının ve Arşivin Güncellenmesi ile Ek Plan Üretimi,

(5)Kamulaştırma Sınırlarının Tespiti ve İşaretlenmesi

Danışmanlık/Mühendislik Hizmet Alımı İşleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilir.

(Etüt-Proje, Yapım, İşletmeler, vb. Daire Başkanlıklarınca proje veya yapım bünyesinde kamulaştırma plan üretimi de yaptırılmış olan Proje Mühendislik Hizmetleri işlerine ilişkin, sadece Kamulaştırma Mühendislik Hizmetlerine ait iş kalemlerinin parasal tutarlarının toplamı iş deneyim belgesinin bedeli olarak değerlendirilecektir.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,73

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.