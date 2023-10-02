Karayollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, çeşitli kesimlerde yaşanan çalışmalar şu şekilde:

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı Tüneli geçişi) bölgesinde tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna yönlendiriliyor ve sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyorlar.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları arasında bazı bölgelerde bakım-onarım çalışması yapıldığından İzmir/İstanbul istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-95. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları bölgesinde, Özerli Viyadüğü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresinde bulunan Karahisar Üstgeçit Köprüsü'nün (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Uşak-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 24-30. kilometrelerinde yol yapım çalışması devam ediyor ve ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde servis yolundan sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometreleri arasında (Havaalanı-Piraziz kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 7-8,5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor ve trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş şeklinde devam ediyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor ve ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Sürücülerin bu bölgelerde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri önemlidir.