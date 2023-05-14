Büyükşehir Belediyesi “Karayolu Trafik Haftası” kapsamında; şehir merkezi, Bandırma ve Edremit’te stantlar kurarak hem sürücüleri bilgilendirdi hem de öğrenciler için öğretici etkinlikler düzenledi.BALIKESİR (İGFA) - Şehir genelinde trafik güvenliğini sağlayacak birçok uygulamayı devreye alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her yıl Mayıs ayının ikinci haftası, hafta boyunca kutlanan “Karayolu Trafik Haftası” kapsamında; şehir merkezi, Bandırma ve Edremit’te etkinlikler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kurdukları stantlarda; vatandaşları bilgilendirdi, öğrencilere yönelik de uygulamalı kısa eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin sonunda öğrencilere trafik kurallarını ile ilgili öğretici olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan oyuncaklar ile hediyeler dağıtıldı. Şehir Merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte İstasyon Meydanı’nda denetimlerde bulunan Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; yolculara ve sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.