

Bursa-Ankara üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı; 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu Turan köy mevkiinde meydana geldi.

Yağış nedeniyle 4 araç birbiriyle çarpıştı. Kaza sonucu 03 YA 619 plakalı otomobilin sürücüsü Yalçın Y.(38), eşi Neşe Y.(28), çocuğu Nursima Y.(5) ile 09 YH 342 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf A.(23) yaralandı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.