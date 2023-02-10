MÜSİAD İnegöl Şubesi Mobilya Sektör Kurulu yaptığı toplantı ile Kaymakamlık ve Belediye Öncülüğünde başlatılan Kardeş Ev Projesi için Afet bölgesinde gelecek Depremzedeleri yerleştirileceği evlerin ihtiyacı olan yatakların karşılanması için çağrıda bulundu.

MÜSİAD İnegöl Şubesi Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Metin Ataman, Başkan Yardımcısı İbrahim Şen ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz, bu konuda bir araya geldiklerini hızlı bir şekilde çevrimdışı toplantı yaptıklarını ve sisteme 350 ev kayıt edildiğini bu evlerin 300’ünün eşyalı, 50’sinin ise tamamen boş olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Bu boş evlerin ilk etapta yatak ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattık ve MÜSİAD üyesi olsun olmasın birkaç arkadaş 400 yatak taahhüdünü topladık. En geç pazartesi günü bu yataklar MÜSİAD İnegöl Şubesinde toplanacak ve ihtiyacı olan Depremzede evlerine yerleştirilen ailelere teslim edilecektir” dedi.

Ataman, “Süreç çok uzun bu evlerin sayısı her geçen gün artacak belki de Bursa’dan bile talepler gelecek dolayısıyla yatak sayısının artması adına bu yönce özellikle bizlere destek olmak isteyen Mobilyacılarımızın bizlerle iletişime geçmesini diliyor ve destek veren Mobilyacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.