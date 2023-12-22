Başarılı oyuncu Dilara Sümbül, Kardeşlerim dizisindeki Elif karakteriyle ekrana gelirken, geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırıldı. Karnındaki şiddetli ağrı sebebiyle acil bir şekilde hastaneye götürülen Sümbül'ün yaşadığı sağlık sorunu, yumurtalık kistinin patlaması olarak ortaya çıktı.

Kardeşlerim dizisinde sergilediği etkileyici performansla izleyicilerin beğenisini kazanan genç oyuncu, hastanede tedavi altında bulunuyor. Dilara Sümbül'ün bugün hastaneden taburcu edilerek işine geri döneceği belirtiliyor.

1997 doğumlu olan Dilara Sümbül, kariyerine 2018 yılında Elimi Bırakma dizisinde Gizem karakteriyle adım attı. Baş Belası, Evlilik Hakkında Her Şey, Duy Beni gibi çeşitli film ve dizilerde de başarılı performans sergileyen oyuncu, Elimi Bırakma dizisiyle önemli bir çıkış yakaladı.