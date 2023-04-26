Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek ‘Kardeşlik Çarşısı’ için hazırlanan 40 konteyneri bölgeye uğurlayan Başkan Ekrem Yüce, deprem bölgesinde hayatın bir an önce normale dönmesi için birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Yaralara merhem olmak için birlikte yorulmadan devam edeceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depremin merkezi Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek ‘Kardeşlik Çarşısı’ için hazırlanan konteynerleri uğurladı. Daha önce Hatay İskenderun’a 164 konteyneri kardeşlik kenti için bölgeye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de esnafların hizmetine sunulacak 40 konteyneri bölgeye gönderiyor.

Arifiye Tren Garı’nda düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçe başkanları, muhtarlar, Büyükşehir bürokratları ve vatandaşlar yer aldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kuracakları ‘Kardeşlik Çarşısı’ için hazırlanan 40 konteyneri uğurlamak için bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Depremzedelerimizin hayatlarının bir an önce normale dönmesi için, yaralarına merhem olmak için gündüz gece çalışmaya devam edeceğiz. Gönderdiğimiz yardımlarla, konteynerlerle, kardeşlik kentleriyle dışarıda kimseyi bırakmayacağız inşallah” dedi.

KONTEYNER KENTLERLE YAŞAM ALANLARI OLUŞTURDUK

Yüce, “İskenderun’da içerisinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı 250 konteynerlik kenti bölgesinin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladık. 4 seferde toplamda 164 konteynerimizi İskenderun’a gönderdik. 150 adet soba, odun, kömür ve su dolu 1 tır ulaştırdık. Sakarya Mahallesinde kurduğumuz aşevleriyle depremzedelerimize iftar, sahur imkânı sunduk. Diyarbakır’da ise ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte gerekli hizmetlerdebulunuyoruz. Diyarbakır’da mobil etkinlik tırımızı çocuklarla buluşturduk, çocuk oyun alanları kurduk” ifadelerini kullandı.

konteynerlik kardeş kenti çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kardeşlik kentimizde bölgenin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladık. Hatay Antakya’ya veteriner ekiplerimizi gönderdik. KurduğumuzAşevi ve Mobil Hizmet Aracı sayesinde binlerce depremzedeyi sıcak yemekle buluşturuyoruz” dedi.

Başkan Yüce, “Hemşerimize değer veren, sorunlarına çözüm arayan bir belediye olarak önceliğimiz hemşerilerimiz, şehrimiz, ülkemizdir. Tüm dünyayı etkileyen pandemi ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketine rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde üstesinden geldik, dimdik ayakta durduk. Dün olduğu gibi bugün olduğu gibi yarın olacağı gibi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın peşinde, onun kervanında bu yolculuğa hep beraber devam ediyoruz. Bir yandan Türkiye Yüzyılı için çalışırken bir yandan da depremzedelerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz.”