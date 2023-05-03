SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından uluslararası öğrencileri şehir protokolü ve üniversite ile bir araya getiren ‘Kardeşlik Buluşması’ etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM), ‘Kardeşlik Buluşması’ organizasyonu düzenleyerek uluslararası öğrencileri şehir protokolü ve üniversitenin akademik ve idari personelleriyle bir araya getirdi. SADEM’in bahçesinde düzenlenen etkinlikte bin 500 kişi aynı sofrayı paylaştı. İkinci defa düzenlenen Kardeşlik Buluşması’nda konuşma yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, gelecekte kültür ve ticaret elçileri olacaklarını söylediği uluslararası öğrencilerle birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti aktardı. Etkinlikte SADEM’de Türkçe öğrenen öğrenciler tarafından müzik konseri gerçekleştirildi. SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, Türk kültürünü ve Türkçeyi yaparak ve yaşatarak öğrettiklerini, yıl içinde de birçok etkinlik planladıklarını kaydetti.

Etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut, Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özge Yalçın ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri katıldı.