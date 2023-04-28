Karesi Belediyesi, 2019-2022 yılları arası merkez ve kırsal mahallelerde toplamda 468 bin 250 metrekare kilit parke taşı döşedi. Çalışmalar dahilinde belediye tarafından 66 bin 530 metrekare ise bordür döşemesi yapıldı.

Karesi Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle özelikle kırsal mahallelerde yol, asfalt yama ve parke taşı döşeme çalışmaları hızlandı. Belediye ekipleri, gerek kırsaldaki gerekse şehir merkezindeki yolların modernizasyon çalışmalarını hızla devam ettiriyor. İlçedeki vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gece gündüz çalışan ekipler bir çok mahallede ise stabilize yol düzenleme çalışmaları sürüyor.

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019-2022 yılları arasında 194 bin 106 metrekare sıcak asfalt çalışması yaptı. Ekipler yine bu süre içerisinde 468 bin 250 metrekare kilit parke taşı döşerken, 32.2 kilometrekare sathi yol kaplaması gerçekleştirdi. 66 bin 530 metrekare bordür döşenirken, 71 kilometre stabilize yol yapıldı. Ayrıca 7 kilometre ise beton yol döküldü.

Karesi Belediyesi’nin yol yapım çalışmalarını hızlandırdığını belirten Başkan Dinçer Orkan, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a da teşekkür etti. Yol çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını ifade eden Başkan Orkan, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Karesi’de daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolları ve kırsal mahallelerimiz sokak yollarını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Karesi sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır” dedi.