Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül ve Karesi İlçeleri’nde deformasyona uğrayan cadde ve sokaklarda sürücülerin daha konforlu ulaşım sağlaması için asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile Büyükşehir Belediyesi, kentte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için ulaşım projelerini bir bir hayata geçiriyor. Şehirde birçok noktada şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve dönel kavşak çalışmaları yapan ekipler şimdi de deformasyona uğramış olan yollarda trimer kazısı gerçekleştirip sıcak asfalt serim uygulaması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; Altıeylül ve Karesi ilçelerinde taşıt yükü nedeniyle deformasyona uğrayan, cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay ve genel sekreter yardımcıları trimer kazı çalışmaları başlayan Karesi İlçesi Altay Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Asfalt çalışmaları kısa sürede bitecek

Büyükşehir ekipleri; Altay Caddesi’nde çalışmaları tamamlanmasının ardından Karesi İlçesi Çengel Caddesi, Altıeylül İlçesi Atay Caddesi, Soma Caddesi ve Şehit Birol Koç Caddeleri’nde asfalt yenileme çalışmalarına devam edecek. Asfalt serim çalışmaları kısa sürede tamamlanarak tekrar araç trafiğine açılacak.