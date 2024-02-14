Karesi Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle geleneksel hale gelen Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi başlıyor. Son başvuru süresinin 16 Şubat’ta sona ereceği kursların ilk dersi 18 Şubat Pazar günü yapılacak.

Karesi Belediyesi’nin çocuklara yönelik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’ne başvurular başladı. Balıkesir Üniversitesi, Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karesi Kent Konseyi ile Balıkesir Üniversitesi Akıl ve Zeka Oyunları Topluluğu işbirliği ile düzenlenen Karesi Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi çalışmalarına 18 Şubat Pazar Günü başlayacak. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflara yönelik kurslarda 1. ve 2. sınıflar 11.00- 11.50 arası, 3. ve 4. sınıflar ise 12.00- 12.50 arası eğitim alacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslarda Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından çocuklara eğitim verilecek.