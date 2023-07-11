Katı Atık Getirme Merkezi ile kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar toplam 14 grup atığı ayrıştırıp doğaya nefes olan Karesi Belediyesi, sıfır atık örnek oluyor.

Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçiren Karesi Belediyesi, çevreci ve sıfır atık konularında öncü olmayı sürdürüyor. Merkezde kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar toplam 14 grup atığı ayrıştırıp doğaya nefes olan Karesi Belediyesi, gelecek nesiller için de çalışmalarını sürdürüyor.

Karesi Atık Getirme Merkezi’nde bugüne kadar 10 ton metal atık toplandı. Toplanan metal atıklar ile 13 kilogram hammadde tasarrufu, 950 kilogram sera gazı, 6 bin 420 Kwh enerji tasarrufu, 30 metreküp depolama alanı kazancı sağlandı. Yine merkezde toplanan ahşap atıklardan 20 adet köpek, 15 adet kedi, 30 adet kuş evi imal edildi. Toplanan 600 kg plastik atıklar kaynağında ayrıştırılarak; 24.60 kg sera gazı, 3464 Kwh enerji tasarrufu, 1.38 metreküp depolama alanı ve 9.78 varil petrol tasarrufu sağlandı.

“Sıfır atık için çalışıyoruz”

Karesi Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nin Sıfır Atık çalışmalarında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, merkez için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’nin kendilerine ilham verdiğini belirtti. Merkezde öğrencilerinde Sıfır Atık konusunda eğitimler gördüğünü hatırlatan Başkan Orkan, “Nitelikli atıkların geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılabilceği tesisimizi hizmete açarak bu atıkların yeniden üretim süreçlerine kazandırılması planlandık. Bu çalışma ile sıfır atık bilincinin arttırılması hedeflenmekte olup vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları Atık Getirme Merkezine bırakabiliyorlar. Karesi ’de bu bilincin arttırılması içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.