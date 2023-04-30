Kargo sektörü, 2022 yılında e-ticaretten kaynaklı 4 milyar 787 milyon siparişi tüketicilerle buluşturdu. Sektör, 2023 yılında 7 milyar 660 milyon e-alışveriş paketini dağıtmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) -

2022’DE E-ALIŞVERİŞ PAKETLERİNİN SAYISI YÜZDE 43 ARTTI

E-ticaret hacimlerinde yaşanan hızlı artışa gelecek yılların teknoloji ve inovasyon yatırımlarını öne çekerek cevap verdiklerini açıklayan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Fatih Önyol, “2022 yılında e-ticaretten kaynaklı sipariş adetlerimizde yüzde 43’lük bir artış yaşandı. Sektör temsilcilerimiz 4 milyar 787 milyon siparişi tüketicilere güvenle ve hızla teslim etti. E-ticarette 2023 yılında yüzde 60’lık hacim artışı beklentisi bulunuyor, biz de kargo sektörü olarak 7 milyar 660 milyon e-alışveriş paketini dağıtmayı hedefliyoruz. Hızlı teslimatın giderek önem kazandığı kargo, kurye ve lojistik sektörü olarak otonom teknoloji yatırımlarımızı hızlandırdık. İnsan kaynağımıza da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kargo, kurye ve lojistik sektörü olarak tedarikçilerimizle birlikte ülke genelinde 1 milyon kişilik istihdam gücümüzü teknolojinin gücüyle birleştirerek tüketicilerin ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeye hazırız” diye konuştu.

KARGO, KURYE, LOJİSTİK ZİRVESİ VE FUARI’NDA SEKTÖRÜN HEDEFLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK

E-ticaretin genel ticarete oranının 2022 yılında yüzde 18,6 olduğuna dikkat çeken Fatih Önyol, e-ticarette büyük oyuncuların yanı sıra KOBİ’lerin de yatırımlarının hızlandığını ve pazar payının daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Yeni oyuncuların sektöre girişiyle beklentilerin de yeniden şekillendiğini ifade eden Önyol, bu gelişmelere sektörümüzün nasıl uyum sağlaması gerektiğini 2. Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı - PPSE’de tartışacağız. PPSE’nin sektörün hedeflerinin tartışıldığı ve sektör temsilcilerinin en son gelişmeler ve teknolojilerden haberdar olduğu bir platform olduğunu belirten Önyol, fuar alanının da ticari iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu aktardı. Önyol, bu yıl PPSE’de sektörün kısa ve orta vadedeki hedeflerine ulaşmak için ortak akılla neler yapabileceklerini de masaya yatıracaklarını açıkladı.