Ankara'da gerçekleşen olayda, kendilerini kargocu olarak tanıtan ve kargo teslim tutanağı altına koydukları sahte senetleri vatandaşlara imzalatan 3 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik detaylı bir çalışma başlattı.

Şüpheliler, kendilerini kargo firması çalışanları olarak tanıtarak, hediye paketi teslimatı bahanesiyle bir kişiyi tuzağa düşürüyorlardı. Kurbanlarına tutanak imzalatırken, hileli bir yöntemle imza bloğunu açarak senet yerleştiren şüphelilerin bu dolandırıcılık yöntemi polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Emniyet güçleri, tespit edilen bu suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, bu usulsüz yöntemle toplamda 370 milyon lira değerinde sahte senet imzalattıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.