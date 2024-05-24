Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) en büyük kariyer etkinliklerinden biri olan ve geleneksel hale gelen ’Kariyer Fuarı’, bu yıl da binlerce öğrenciyi ağırladı.

Sektörlerinde öncü konumlarda bulunan 33 firmanın stant açtığı fuarda, firmaların insan kaynakları uzman ve yöneticileri de katılarak öğrencilere staj, işe alım ve iş başvuru süreçlerine dair önemli bilgiler verdi. Kariyer Fuarı çerçevesinde dört büyük söyleşi ve panel düzenlendi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 2 gün boyunca devam eden Kariyer Fuarı’nı, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da ziyaret ederek öğrenci ve katılımcı firmaların yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımlı bir fuar düzenlenmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversite olarak artık geleneksel hale gelen Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Firmaların fuarımıza verdiği önem, stant hazırlamalarındaki özen, öğrencilerimize sağladığı staj ve iş imkânlarından da ayrıca memnunuz. Özel sektörle iş birliğini çok önemsiyoruz ve her geçen gün aramızdaki bağı güçlendiriyoruz. Kariyer Fuarı da bu iş birliklerini geliştirme anlamında bizlere bir fırsat oluşturuyor. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fuarın öğrencilerimiz ve firmalarımız açısından son derece verimli geçeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran ise, firmaların fuara büyük bir ilgi gösterdiğini ve stantların tamamen dolduğunu aktardı. Öğrenci katılımının her yıl arttığının altını çizen Zencirkıran, etkinliklerin de yüksek bir katılımla gerçekleştiğini belirtti. Zencirkıran, “Etkinliğe çok büyük bir katılım oldu. Fuarın daha ilk günündeki katılım önceki yıllarda iki gün toplamından çok daha fazlaydı. Firmaların fuara katılım istekliliği çok yüksekti; hem stant olarak çok hazırlıklı geldiler hem de çok sayıda İnsan Kaynakları uzmanı fuarda hazır bulunarak öğrencilere bilgi verip, geleceğe yönelik aday havuzu oluşturdular. Çok verimli bir fuar süreci geçti” açıklamasında bulundu.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı da fuarda firma stantlarını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.