Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan karkas et yüklü TIR devrildi, sürücüsü yaralandı. Dorse den düşen tonlarca karkas et, yola saçıldı.

Kaza Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü sürücü Ümit Ö.(59) yönetimindeki 16 AJK 731 plakalı karkas et yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Karayolu kenarında devrilen TIR'ın dorsesinde bulunan tonlarca karkas et karayoluna saçıldı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.