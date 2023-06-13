Bingöl'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.
Kahvehaneye giren Ö.A., bıçakla Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl’e saldırdı.
Başkan Yardımcısı Bingöl, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sonrasında Karlıova Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Sadri Bingöl, buradan Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Ö.A. ise yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.