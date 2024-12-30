Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılına dair genel bir değerlendirme yaparken, 2025 yılında uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Bakan Tekin, ilkokullarda karne döneminin sona ereceğini ve bunun yerine gelişim raporu sistemine geçileceğini ifade etti. Bakan Tekin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"İlkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız. Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Örneğin bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur. Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem. Ailelere maddi külfet getirecek işlere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız mevzuat değişiklikleri var. Biraz farklı lanse edildi. Mezuniyet balolarını da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Büyükşehirlerde belki problem olmuyor ama bazı illerde bir 5 yıldızlı otel var. Otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. ‘Mezuniyet programları okulların salonlarında yapılsın, ailelere külfet olmasın’ dedik. Mülakatla ilgili aldığımız tedbirleri kamuoyuyla paylaşıp mevzuatımızı da buna göre yaptık. 60 bin kişinin içerisinde bin küsur kişinin sıralaması değişti. Burada kastettiğim birinci olanın 20 bininci olması değil. 160’ıncı kişi, 180’inci olmuş. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyorlar. Daha henüz lansmanını yapmadığımız yerli ve milli bir zeka testi uygulaması var. BİLSEM’deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. BİLSEM’e hazırladığını söyleyen dershanelerin hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum. Çocuklara zarar veriyorlar."