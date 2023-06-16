Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda çocuklara LGBT bayrağı önünde fotoğraf çektirilmesi skandalıyla ilgili açıklamada bulundu.ANKARA (İGFA) - Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görev yapan 'Ahter Nur' adlı öğretmenin karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencileri LGBT bayrağı önüne dizerek fotoğraf çektirmesi skandalının sosyal medyada yer alması ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Şafak Gazetesi'nin haberini alıntılayarak, söz konusu öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tekin, "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık." ifadelerini kullandı.