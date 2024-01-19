Bilecik Osmaneli İlçesinde geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan özel anaokulu sahibi son yolculuğuna sevenlerinin dua ve gözyaşları arasında uğurlandı.

Osmaneli İlçesinde özel anaokulu sahibi Merve Ermiş (33) geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanması üzerine Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversite hastanesine sevk edilmişti. Ermiş, burada yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Ermiş’in yarı yıl tatil gününde hayatını kaybetmesi öğrencilerini, milli eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Anaokulu sahibi Merve Ermiş’in cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından sevenlerinin göz yaşları arasında İlçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, siyasi parti başkanları, Milli Eğitim camiası ailesi ve sevenleri katıldı.