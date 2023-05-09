Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü koruması için çiftçilere malzeme desteği yapıldı.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehrin coğrafi işaretli ürünlerden biri olan Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü koruması için çiftçilere malzeme desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin sembollerinden olan Diyarbakır karpuzunu yabancı gübre ve fidelerden korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeye bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü korumak ve üretimini teşvik etmek amacıyla 40 çiftçiye 90 dekar alan için karpuz üreticilerine malzeme hibe etti.

Ali Emiri Kültür Merkezi önünde gerçekleşen malzeme dağıtım töreninde konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, her alanda üreticileri desteklediklerini söyledi.

“DİYARBAKIR KARPUZU, DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN ÖZEL LEZZETLERDEN BİR TANESİ”

Diyarbakır’ın tarım açısından önemine dikkat çeken Çiftçi, “Son yıllarda yapılan çalışmalarla üretimde belli bir noktaya geldik. Diyarbakır’ın geleceği çok parlak, yakalanan huzurla beraber hem bereketi arttı bu toprakların hem de güzellikleri arttı.” dedi.

Karpuz yetiştiriciliğinin Diyarbakır’da sürdürülebilmesi için gerekli desteklemeleri yaptıklarını belirten Çiftçi, "Diyarbakır karpuzu, dünya üzerindeki en özel lezzetlerden bir tanesi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Vali Ali İhsan Su’nun talimatı doğrultusunda üretimin her çeşidini desteklemek için gayret ediyoruz. Karpuz, sert kabuklu meyve, çeltik ve bölgemize ait diğer ürünlerin üretimi noktasında ciddi katkılar veriyoruz. Diyarbakır ile özdeşleşen karpuzun gelecek nesillere aktarılması lazım" diye konuştu.