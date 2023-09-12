Tabi ki sakınmak da gerekir. Bir insanın yüzüne baktığınızda önce burun deliklerini dahası burun deliklerini çok büyük görüp hatta beynini görecek kadar burun delikleri açık olarak görünüyorsa bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Burun deliklerinin hiç görünmediği bir burun yapısı doğal mıdır onu düşünmek gerekir. İnsanın yüz, kemik yapısıyla ilgilidir. Burun aslında tek bir burun ameliyatı değildir. Yüz estetiği ameliyatıdır. Yüzün ifadesini, şeklini tamamen yüzün diğer oranlarıyla uyumlu olarak düşünmek gerekir.

Burun deliklerinin ne kadar göründüğü, burunla dudağın açısı ile belirlenir. Yani yandan baktığınızda burun ucuyla dudağınızın açıları 95 derece ile 110 derece arasında değişebilir. Kuzeyli insanlara baktığınızda yani sarışın, mavi gözlü, çok ince kemik yapılı hatta bize çok güzel gelen insan yapılarını özellikle kadınlara baktığımızda çok geniş açılı burun uçları görüyoruz. Acayip durmuyor. Karşıdan baktığınızda bir miktar burun deliklerinin de göründüğünü görüyorsunuz. Burun daha büyük bir açıyla miss piggy gibi olur. Karşıdan bakınca tamamen iki burun deliği görürsünüz. Eğer böyle yapılıyorsa zaten yanlış yapılıyor demektir. Bu planlama hatasıdır. Planlamadan sonra da işlem hatasıdır. Çünkü ne kadar büyük açı olursa olsun söylediğim 105-110 derecelik açıyı insanın kemik yapısına göre geçtiğiniz zaman bir şeyler hatalı olmuş demektir. Doğru planlama yapan plastik cerrah bulursanız bunlar olmayacaktır.