Sakarya’nın Serdivan ilçesinde karşıya geçmek isteyen genç kız, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.

Bağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, 54 ABL 792 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada genç kız yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.