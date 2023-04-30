Sanatçı Karsu 12’ncisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nde sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.İZMİR (İGFA) - Çeşme Belediyesi tarafından 27-30 Nisan tarihlerinde depremin yaralarını sarmak amacıyla ‘Yeniden Doğuş’ temasıyla düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali’nin ikinci gününde sanatçı Karsu Dönmez sahne aldı.

Gerek yaptığı coverlar gerekse kendi besteleriyle milyonlarca kitleye ulaşan Karsu, gecede söylediği şarkılarla Çeşmeli vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelen hayranlarına adeta müzik ziyafeti yaşattı. Karsu, konserin ilerleyen saatlerinde ise kendisine yöneltilen alkış ve tezahüratlar sonrası sahneden inerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla beraber, sevilen şarkılarını seslendirdi.

HEM DUYGULANDIRDI HEM COŞTURDU

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda yakını kaybeden Karsu, konserin ilerleyen dakikalarında ise ‘Neredesin Sen’ isimli şarkıyı seslendirerek duygusal anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Karsu, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı. Konser bitiminde Karsu’ya çiçek vermek için sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, alkışlar eşliğinde hazırlanan çiçeği sanatçıya takdim ederek teşekkürlerini iletti.

