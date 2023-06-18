Kartal Belediyesi, hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda hem öğrencileri hem de velileri yalnız bırakmadı.

Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon kişinin girdiği sınavda öğrenciler, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) olmak üzere 3 oturumda ter döktü. Kartal Belediyesi ekipleri de bu önemli süreçte öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Kartal Belediyesi Komşu İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okulların önüne sabahın ilk saatlerinde öğrenciler için stantlar kuruldu. Sınava girecek öğrenciler, su, ıslak mendil ve maske gibi ihtiyaçlarını kurulan stantlardan karşılama fırsatı buldu.

Kartal Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmetten yararlanan öğrenciler ve veliler, belediye çalışanlarına ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini iletti. Komşu İletişim Merkezi ekipleri de Başkan Gökhan Yüksel’in başarı dilekleri ve selamlarını ileterek öğrencilerin iyi bir eğitim hayatı geçirmelerini diledi.