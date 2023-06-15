Kartal Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Engelleri Birlikte Aşacağız" projesi çerçevesinde zihinsel engelli çocuklar dikiş-nakış ve el sanatları gibi sosyal faaliyetlere katılarak hayata karışıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Kartal Kaymakamlığı’nın düzenlediği "Engelleri Birlikte Aşacağız" projesi çerçevesinde yüzlerce zihinsel engelli ve otizmli genç eğitim hayatını tamamladıktan sonra evde oturmak yerine sosyal projelere ve el ürünleri üretim faaliyetlerine katılarak hayata karışıyor. Proje çerçevesinde engelli çocuklar Kartal’da belirlenen okullarda dikiş-nakış ve el sanatları gibi derslere katılıp eğitim alırken eğitimlere gençlerin aileleri de katılarak el sanatları derslerinden faydalanıyor.

Proje çerçevesinde ise Kartal’da bulunan Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende engelli gençlerin kendi el emekleriyle ürettikleri ürünler sergilendi. Düzenlenen törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı katıldı. Tören sonunda Kartal Kaymakamı Demir’le fotoğraf çektiren engelli gençlerin mutluluğu yüzüne yansıdı. Tören sonrası bir engelli gencin polis arabasına binme isteğini kırmayan Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, engelli genci polis aracına bindirdi. Polis memurlarıyla arabaya binen iki engelli genç mutluluk dolu anlar yaşadı.

Tören sonrası konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Mevcut eğitim sistemimizde lise eğitiminden sonra engelli bireylerin devam edebileceği bir eğitim kurumu yok. Bu nedenle bu çocuklarımız evlerine mahkum durumundalar. Bunlarla beraber anneler de çocuklarını bırakıp bir yere ayrılamıyorlar. Bu projeyi İstanbul Kalkınma Ajansının hibesiyle yapıyoruz. Çocuklarımız eğitim merkezlerinde eğitim aldılar. Servislerle çocuklarını buraya getiren anneler üst katta ayrı kurs aldılar. Ayrıca anneler psikiyatrik hizmet desteği sağladık. Lise eğitimini tamamlamış çocuklarımızın yeniden sosyalleşebilmesi için yeni bir eğitim oldu. Toplamda 9 ilçeden 150 çocuğumuz katıldı" dedi.